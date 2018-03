Case popolari da demolire e ricostruire, l'Iacp: "Lavori entro maggio"

"Il progetto è stato approvato, al momento sono in corso le verifiche di rito sulla documentazione antimafia. La procedura va avanti ed entro maggio speriamo di iniziare i lavori". Lo ha annunciato, durante un incontro con coloro che furono i residenti degli alloggi popolari di largo Martiri di via Fani a Ribera, il commissario straordinario dell'Iacp Gioacchino Pontillo.

Il vertice dell'Iacp è stato, però, fortemente contestato dai proprietari degli alloggi popolari che da sei anni ormai sono fuori casa. Riberesi che dovranno attendere, dunque, maggio per l'avvio dei lavori di demolizione delle palazzine per poi passare alla ricostruzione. L'esasperazione delle 60 famiglie riberesi ha raggiunto livelli altissimi. All'inizio di marzo, sono anche scesi in strada ed hanno bruciato per protesta le loro schede elettorali. "Siamo stati abbandonati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, a che servono queste schede?" - hanno protestato - .

"I disagi - fanno sapere i residenti - delle 60 famiglie sono notevoli e ormai duraturi, mentre l’amministrazione comunale riberese continua a pagare i canoni di locazione a tutti i nuclei familiari per un importo annuo di 180 mila euro".