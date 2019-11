Case di Largo vittime di via Fani, al via le verifiche per le assegnazioni

Abitazioni di largo Martiri di Via Fani, a Ribera: dopo la demolizione delle strutture costruite in calcestruzzo depotenziato si avvia il complesso iter per l'assegnazione delle nuove strutture che, tuttavia, sono ancora da edificare.

L'Istituto autonomo case popolari, infatti, ha iniziato ad effettuare i controlli sulla documentazione burocratica degli ex occupanti e avrebbe rilevato alcune criticità a causa di questioni non “regolate” negli anni passati.

A breve tutti saranno chiamati allo Iacp per chiarire la propria posizione: nel dettaglio ci sono persone che da anni non pagano le quote, o altri che non hanno mai registrato il passaggio ad esempio degli appartamenti da padre a figlio, ma ci sono anche situazioni di soggetti sprovvisti dei requisiti necessari ad ottenere le abitazioni già in origine e che adesso non avrebbero diritto a poter accedere alle nuove case.