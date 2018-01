Appalto "lumaca" per le case popolari, protesta della giunta nella sede dell'Iacp

Protesta della giunta comunale di Ribera per l'appalto "lumaca" delle case popolari di largo Martiri di via Fani. Il sindaco Carmelo Pace e gli assessori si sono autoconvocati nella sede dell’Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento, venerdì prossimo alle 11.

“La protesta simbolica - afferma il sindaco Pace - scaturisce dalla totale inattività e dalla mancanza, ad oggi, di un provvedimento da parte dell’Iacp. I cittadini riberesi sfrattati dalle proprie abitazioni manifestano la loro insofferenza e preoccupazione per l’attuale situazione. Non si escludono, altresì, forme di protesta eclatanti anche con il coinvolgimento della popolazione”.