Appalto "lumaca" per le case popolari, conto alla rovescia per l'inizio dei lavori

Tavolo tecnico ieri all'assessorato regionale alle Infrastrutture sugli alloggi popolari di largo Martiri di via Fani a Ribera.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, l’assessore regionale Marco Falcone e il suo staff, il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ed altri funzionari comunali e dell'Iacp, nonché il responsabile del procedimento e i rappresentanti della ditta aggiudicataria dei lavori.

Nel corso della riunione, - fanno sapere dall'amministrazione comunale - si è stabilito che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà finalmente sottoscritto il 13 luglio. A questo punto la ditta stessa, entro 90 giorni, dovrà redigere il progetto esecutivo che darà il via definitivo all’inizio dei lavori. "Un ringraziamento particolare – afferma il sindaco Pace – a nome degli ex abitanti di via Fani nonché di tutta la cittadinanza va rivolto al prefetto di Agrigento ed all'assessore regionale Falcone. E’ soprattutto grazie al loro impegno, tempestività e competenza se (a distanza di tanti anni) finalmente si potrà giungere alla soluzione di una delle emergenze più toccanti della nostra città. Siamo certi che la loro attenzione non verrà meno fino a quando tutti i nuclei familiari rientreranno nelle loro abitazioni nuove di zecca".