Decine di appartamenti "invendibili", il Comune cerca di fare cassa

Un enorme patrimonio immobiliare dal quale il Comune incassa quasi nulla e che non è nelle condizioni di “monetizzare” perché in realtà non può essere praticamente venduto.

Stiamo parlando di una quarantina di appartamenti tra via De Gasperi, via Berlinguer, viale dello Sport, via Favignana e via Lipari, tutti dal valore compreso tra i 15 e i 40mila euro circa e tutti di proprietà dell’Ente (perché acquistati) tra il 1982 e il 1992. Un “frutto avvelenato”, in realtà, perché questo pur vasto patrimonio sostanzialmente produce poco o nulla al Comune, stante che molti occupanti non versano alcun affitto – la maggior parte di loro sono persone in cattive condizioni economiche, quindi e sarebbe pressocché inutile tentare la soluzione coattiva – e soprattutto dato che da anni si tenta di vendere queste case senza alcun risultato. E questo non soltanto perché il mercato immobiliare è storicamente in una fase di stagnazione, ma anche perché essendo queste case già abitate e occupate si sa già che anche in caso di acquisto sarebbe difficile allontanare chi le occupa attualmente. Nessun interesse, o quasi, hanno ovviamente i locatari a comprare l’appartamento in questione.

Difficoltà che comunque sono riscontrabili anche in altri contesti: il Comune (che nei giorni scorsi ha pubblicato i piani delle alienazioni dal 2016 al 2019) è infatti in possesso di due alloggi a Catania dal valore complessivo di 350mila euro che anche in questo caso sono in vendita da anni senza che si sia però mai trovato un compratore.