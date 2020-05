La crisi colpisce anche l'edilizia popolare: calato del 5% il pagamento dei canoni

Nella crisi che ha colpito il tessuto sociale e produttivo derivante dal diffondersi dal Covid-19 e dal "lockdown" si sta ripercuotendo anche sugli enti locali.

A lanciare l'allarme nei giorni scorsi erano stati già i sindaci e, oggi, a guardare in prospettiva l'evoluzione delle cose con non poca preoccupazione è ad esempio l'Istituto autonomo case popolari, che per propria "mission" fornisce un servizio essenziale ad una fascia di popolazione solitamente in condizioni economiche non facili.

Condizioni che, adesso, sono in alcuni casi notevolmente peggiorate proprio a causa della crisi, con il rischio che a "saltare" possa essere alla lunga un sistema.

"Stiamo ancora aspettando i dati completi per il mese di maggio - spiega il commissario Gioacchino Pontillo - e temiamo che la percentuale di coloro che non potranno versare gli importi necessari per pagare il canone potrebbe essersi abbassata in modo significativo". Ad oggi si sarebbe, rispetto al mese di aprile, perso già il 5% degli incassi (la media è generalmente del 45%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si resta ancora oggi in attesa che la Regione liquidi alle famiglie le somme promesse proprio per il pagamento dei canoni, che, per volontà palermitana, sono stati sospesi.