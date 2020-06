Sambuca di Sicilia ci riprova: via alla vendita delle "case a due euro"

Tornano le case ad un euro, o quasi, nel centro storico di Sambuca di Sicilia. Come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, infatti, l'amministrazione comunale Ciaccio ha in programma di mettere in vendita un secondo gruppo di abitazioni, questa volte ad un prezzo base di 2 euro. Il bando non è ancora stato comunque pubblicato.

Nella precedente occasione erano state una cinquantina le proposte di acquisto giunte, con impegni economici comunque significativamente superiori alla cifra simbolica pubblicizzata.

Dell'iniziativa aveva parlato la stampa di mezzo mondo, portando il già "Borgo dei borghi" al centro dell'attenzione.