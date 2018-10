Case dell'acqua, via all'individuazione del gestore

Gestione e installazione delle cosiddette "case dell'acqua", il Comune pronto ad individuare il soggetto privato che se ne dovrà fare carico. A diversi mesi dai primi atti prodotti dalla giunta in tal senso e ad un paio dalla indizione di una gara d'appalto che ricercava appunto chi avrebbe dovuto farsi carico di realizzazione e manutenzione-gestione, gli uffici comunali hanno nominato in commissione apposita per valutare le offerte pervenute. Fatto questo si potrà provvedere alla fase operativa, fornendo in totale 11 punti di prelievo in città, che saranno tra il centro e le periferie. Sui tempi al momento si sa molto.