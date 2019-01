Le case a 1 euro a Sambuca di Sicilia, il sindaco: "Quante richieste, sogno un borgo felice"

“Sogno che i miei concittadini, quelli emigrati, possano un giorno poter tornare”. E’ un galvanizzato sindaco di Sambuca di Sicilia, è Leo Ciaccio, che ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha voluto commentare lo straordinario risultato di queste ore. Si, perché, a Sambuca alcune case sono state messe in vendita alla modica di cifra di 1 euro.

“Se mi aspettavo tutto questo scalpore? No di certo. Però, ci speravo. Ho trascorso parte della mattinata in giro per la città. Giapponesi e americani hanno voluto conoscere meglio il nostro borgo. Anzi, il nostro incantevole borgo”.

Sambuca di Sicilia ha già vinto l’ambito titolo “Borgo dei borghi” è tornato a far parlare di sé. Tutto è stato amplificato anche grazie ad un documentario andato in on onda sulla Cnn.

“Questo può creare un indotto straordinario. Qualcuno ha visitato altre case, ed ha scelto di investire qui. E’ questo quello che voglio, aprire le porte di questa splendida cittadina in modo da creare un movimento importante. E’ una vetrina fondamentale per noi. I miei cittadini come hanno reagito? Sono contenti. Il nome di Sambuca di Sicilia sta rimbalzando in ogni dove, ed io ma anche la mia Amministrazione comunale dobbiamo dare tutto, affinché questo posto cresca e si migliori giorno dopo giorno”. Sono tanti i giovani, ma anche meno giovani che hanno deciso di lasciare Sambuca, il sindaco ha un sogno: “Cosa mi auguro? Che tutti riescano a tornare indietro. Il mio sogno? Si, è questo. Spero che tutti i miei concittadini possano tornare a casa e vivere nella loro città Natale”.