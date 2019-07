Sportivo americano "stregato" da Sambuca, è pronto ad acquistare casa

Si è innamorato di Sambuca di Sicilia, conoscendola tramite un documentario della Cnn Lui è lo statunitense Brian Boitano, pattinatore artistico plurimedagliato. L’americano adesso cerca casa nel ridente borgo al centro dell'attenzione internazionale.

L’americano è stato “stregato” dal fascino di Sambuca di Sicilia, tanto da volere acquistare un immobile. L’offerta delle case 1 euro è stata un successo, migliaia le richieste pervenute nell’ufficio comunale sambuchese.

"La Cnn ha fatto un report qualche tempo fa sulla città di Sambuca - scrive l'americano sui social - in Italia che vende proprietà per $ 1. Da allora, ha avuto molta attenzione e hanno venduto alcune proprietà. Siamo andati a caccia lì per vedere cosa c'era disponibile. Queste non sono le proprietà da 1 dollari, ma abbiamo dato un'occhiata anche a quelle. Le proprietà in queste foto costano di più, ma hanno bisogno di meno lavoro. La città si trova a circa 40 minuti di auto a sud di Palermo in Sicilia".

Lo sportivo ha pubblicato un post sui social, ricevendo centinaia di commenti. Sambuca di Sicilia dopo la promozione turistica della case a 1 euro ha ricevuto migliaia di mail. Il nome del borgo è rimbalzato in ogni dove.