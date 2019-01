Ruderi e cortili, tutti pazzi per Sambuca di Sicilia: ecco le case a 1 euro

Sambuca è al centro dei desideri di migliaia di persone. Dopo l’annuncio della vendita di alcune case alla modesta cifra di un euro, in tanti hanno voluto saperne di più.

Arabi, americani e giapponesi, tutti pazzi per le case di Sambuca di Sicilia. Per questo, il Comune, è corso subito ai ripari. “Case a 1 euro”, è questa la voce nata sul sito del Comune, con una versione anche in lingua inglese.

L’Amministrazione comunale ha aggiornato la voce mettendo una lista con le vie dei ruderi, delle piccole case e dei cortili in vendita alla modica cifra di 1 euro. La mappa delle case in vendita è stata visionata da migliaia di persone ed il centralino dell’ufficio del Comune non ha mai smesso di squillare.

“Voglio un borgo felice”. E’ stato questo il commento del sindaco Ciaccio, l’operazione no spopolamento è appena iniziata, il successo sembrerebbe essere dietro l’angolo. Migliaia di chiamate e le immagini di Sambuca di Sicilia che rimbalzano in ogni dove. Il borgo dei borghi è tornato a far parlare di sé, forse non ha mai smesso.