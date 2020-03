Crisi economica da Coronavirus, sempre più persone non possono pagare l'affitto

Fuori sede che pagano ancora l'affitto per immobili che non possono più occupare, cittadini che non sono più in condizione di reggere il costo dell'affitto, occupanti di case popolari ormai ridotti alla povertà assoluta che mai potranno sostenere, ad oggi, il costo del canone dovuto.

E' un quadro già di grande allarme quello che si può registrare nel contesto del mondo della "casa" in provincia di Agrigento dopo queste prime settimane di provvedimenti stringenti al fine di frenare l'avanzata del virus Sar-Cov-19. A tracciarlo è il segretario del Sunia, Floriana Bruccoleri.

“Al momento ci sono diversi fronti. Uno è certamente quello di studenti universitari fuori sede e docenti che lavoravano che lavoravano al Nord – spiega –, i quali hanno in molti casi lasciato le proprie case in affitto per tornare sull’Isola, a questo punto per un lasso di tempo che è assolutamente indeterminato. Nel frattempo stanno continuando a pagare senza nemmeno poter sospendere o rimodulare il canone. Impossibile rescindere, ovviamente, dato che all’interno delle abitazioni ci sono tutti i propri beni personali e non è fattibile un trasloco. Al momento – continua Bruccoleri - le sollecitazioni che ci arrivano a livello locale sono già numerosissime”.

Sempre in provincia si è inoltre registrato un aumento significativo delle richieste di sostegno economico per il pagamento degli affitti, e, oggi, si guarda con preoccupazione alla situazione delle case popolari, dove il disagio economico e sociale potrebbe esplodere in modo incontrollato.

In tal senso, pare, si lavora per una rimodulazione dei canoni.

