Casa amica, lavoratori senza stipendio: niente paga da sei mesi

Salari, certezze e futuro: gli operatori della “Casa amica” sono pronti a scioperare. Niente paga da sei mesi, ed una situazione che difficile da gestire. La “Casa amica” è una struttura specializzata nella gestione dei minori a rischi. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, gli operatori lamentano continui ritardi negli stipendi. L’ultima paga vista risale a ben sei mesi fa.

“Siamo stanchi – dicono gli operatori a La Sicilia - di dovere sempre sopportare condizioni di disagio e mancanza di prospettive future. La situazione non è più sostenibile, oltre agli stipendi, pretendiamo delle garanzie per il futuro. Non meritiamo questo tipo di trattamento dopo tutto quello che abbiamo fatto per la Cooperativa, che è stata costituita ormai mezzo secolo fa”. I lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione.