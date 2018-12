Scoperta una casa abusiva, il Comune: va rasa al suolo entro 90 giorni

Talvolta sembra scomparire. Poi, però, all’improvviso, riemerge. E lo fa in maniera evidente. Arrivano le diffide e le ingiunzioni di demolizione. Ingiunzioni che dovranno essere eseguite perché la “minaccia” è quella della sanzione amministrativa che varia da 2 mila a 20 mila euro. Si tratta del fenomeno dell’abusivismo edilizio, fenomeno che in città – per decenni – ha fatto da padrone.

La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, ha scoperto un altro abuso. Questa volta nel rione di Villaseta. E’ stato realizzata, abusivamente appunto, una casa di 50 metri quadrati, con muri perimetrali in conci di tufo, e all’ingresso dell’abitazione è stata realizzata – scrivono dal Comune – una corte ammattonata di 45 metri quadrati. Acquisita la segnalazione della squadra dei vigili urbani, il settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti ha firmato, nelle scorse ore, una ingiunzione di demolizione: “Entro 90 giorni i destinatari del provvedimento dovranno, a propria cura e spese, demolire le opere individuate”.

L’avviso è sempre lo stesso: “Decorso infruttuosamente il termine si procederà così: verrà comminata la sanzione amministrativa tra 2 mila e 20 mila euro, da determinarsi successivamente all’accertamento dell’eventuale inottemperanza. L’opera abusiva sarà acquisita gratuitamente al patrimonio comunale, compresa la superficie. L’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione – hanno proseguito, nel provvedimento, dal settore Territorio e Ambiente – costituirà, previa notifica, titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nel registro pubblico immobiliare dell’acquisizione. Se le opere abusive saranno demolite, con ordinanza del dirigente, verrà fatto in danno, salvo che una deliberazione consiliare non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”.