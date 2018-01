"Guerra" ai cartelloni pubblicitari e turistici, l'ultimatum del sindaco

"Guerra" ai cartelloni pubblicitari e turistici abusivi. A dichiararla, firmando un'apposita ordinanza, è stato il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella. Il sindaco ha disposto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - l'immediata rimozione di tutti i cartelloni pubblicitari non autorizzati o non conformi. Venti i giorni assegnati per effettuare la rimozione. Superato il termine prescritto sarà il Comune a rimuovere tutti i cartelloni non autorizzati che creano disagio e scarso decoro. Scatteranno anche delle sanzioni.