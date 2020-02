Infrastrutture al palo, a fine mese occhi puntati sul viadotto Morandi e la galleria Spinasanta

Continua il lavoro del "cartello sociale" composto da Cgil, Cisl, Uil e dall'Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento sul fronte delle infrastrutture oggi in cattive condizioni o i cui lavori di manutenzione e recupero risultato del tutto bloccati.

A fine febbraio, infatti, il "cartello", insieme ad Anas e alle ditte coinvolte, effettuerà due sopralluoghi, uno al cantiere del viadotto "Morandi" (parliamo, nel dettaglio, del tratto oggi percorribile) e uno al cantiere della galleria "Spinasanta", che oggi presenta una canna totalmente chiusa e un'altra aperta a doppio senso di circolazione. Soprattutto nel secondo caso va detto che, eufemisticamente, i lavori non fervono.

Dopo il sopralluogo, necessario per fare il punto della situazione nel concretto, seguirà nella prima decade di marzo, un tavolo tecnico in Prefettura durante il quale si valuteranno soluzioni e, soprattutto, si dovrebbe avere un quadro chiaro di quanto sta accadendo e che tempi ci sono materialmente per consegnare le opere.

Non è finita qui, comunque, per il "cartello sociale" sta avviando un'attività di monitoraggio complessiva anche delle somme fin qui non spese dai Comuni in materia di finanziamenti pubblici per le infrastrutture.