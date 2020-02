Ponte Milena, Cartello sociale: "Da Casteltermini nessuna risposta, perché?"

Cartello sociale torna a parlare dlela viabilità dell'Agrigentino. Una lunga dove, viene chiesto, i motivi il perchè dei ritardi sul rifacimento del ponte Milena. Il tratto stradale interessa sia il comune di Castelrminini che di Campofranco.

"Lo scorso 8 febbraio si è tenuto un incontro in Prefettura per entrare nel merito delle singole criticità rispetto alle tante strade chiuse o che vedono la restrizione della circolazione e tra queste è stata richiamata l’attenzione sul problema del ponte Milena che da diversi anni vede la presenza di un semaforo che regola la circolazione a senso unico alternato. Il dirigente di Anas Sicilia, Valerio Mele, ha comunicato ai presenti all’incontro che esiste un progetto per trovare la soluzione al problema esistente, tuttavia dal mese di aprile 2018 e a seguito delle scelte delle amministrazioni in carica in quel periodo, che avrebbero rinunciato alla procedura d’urgenza, si è rimasti imbrigliati dalle procedure lunghe e farraginose. Alla data odierna si apprende che i lavori non possono iniziare perché il comune di Campofranco ed il comune di Casteltermini non hanno risposto alle sollecitazioni dell’Anas per il rilascio del parere di propria competenza. Per tale motivo - scrive in una nota Cartello sociale - si chiede, con cortese urgenza di conoscere le ragioni per cui non si è ancora provveduto a riscontrare la suddetta richiesta e, in particolare, cosa impedisce che si diano al più presto le giuste direttive affinchè vengano forniti i pareri con sollecitudine al fine di sbloccare. l’incresciosa situazione".