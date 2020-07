Infrastrutture e lockdown, Cartello Sociale chiede incontro con Cancelleri

Il ponte Petrusa riaprirà tra qualche giorno. Cartello Sociale, però, è pronto a chiedere un nuovo incontro al vice ministro Cancelleri ed al prefetto di Agrigento, Cocciufa.

Attorno ad un tavolo, Cartello Sociale, ha chiesto di incontrare anche i rappresentanti dell’Anas, i sindaci ed il commissario del consorzio provinciale dei comuni dell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di rivedere il cronogramma degli impegni assunti prima del lockdown.

"In attesa che venga stabilito luogo e data dell'incontro, il cartello - spiega in una nota - conferma la sua fiducia nell'operato del vice Ministro e gli dà atto dell'impegno profuso per mantenere le scadenze fissate sulle opere da realizzare. Nello stesso tempo viene dato atto all'on. Cancelleri di avere cercato di recuperare i ritardi che il lockdown ha determinato sulla tabella di marcia. La riapertura del ponte Petrusa, a lungo attesa, a giudizio del Cartello sociale va dedicata alle oltre 4.000 persone che hanno partecipato alla marcia di gennaio e che hanno fatto sentire la loro voce per reclamare i loro diritti e per sottolineare l'importanza di ridurre lo stato di emarginazione in cui si trova ancora il territorio".