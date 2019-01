Carte d'identità "lumaca", Firetto dispone il potenziamento degli uffici

Otto mesi per ottenere il rinnovo della carta d'identità, dopo l'articolo di Agrigentonotizie.it scoppia il "caso" in Consiglio comunale e il sindaco di Agrigento prende posizione con forza e annuncia interventi a breve termine.

Durante la seduta in corso, infatti, alla luce della notizia pubblicata oggi dal nostro quotidiano, il consigliere Gerlando Gibilaro ha proposto una mozione d'ordine per discutere dei ritardi a cui i cittadini sono sottoposti per rinnovare una carta d'identità. Un punto lungamente discusso, che ha visto la partecipazione di diversi consiglieri di opposizione e ha avuto il suo "picco" nella richiesta di dimissioni avanzata proprio da Gibilaro nei confronti dell'amministrazione e dell'assessore al ramo, il consigliere Gabriella Battaglia.

Una situazione in cui il sindaco Lillo Firetto ha giocato d'attacco, diffondendo alla stampa, praticamente in contemporanea con i fatti in aula Sollano, una durissima nota nella quale definisce "inconcepibili le lungaggini per il rilascio della Carta d'identità elettronica". Lo stesso primo cittadino ha comunicato che con un atto di indirizzo ha disposto "l'immediato potenziamento dell'ufficio. Il carattere innovativo di questo nuovo sistema - ha continuato - non può essere vanificato per carenza di personale. È un paradosso inaccettabile. Si recuperi l'arretrato e si torni ai ritmi ordinari per dare immediato riscontro ai cittadini".

Dichiarazioni, comunque, che ricordano un po' quelle già fatte non molto tempo fa quando questo giornale evidenziò i medesimi disservizi. Inoltre, era stato già un atto approvato dal Consiglio comunale di Agrigento e proposto dalla 1a commissione consiliare a chiedere il potenziamento dell'ufficio, ma senza risultati.