Mancata raccolta di carta e cartone, Firetto: "Adesso basta, pronte diffide"

"A seguito di numerose segnalazioni di cittadini per il mancato svuotamento da parte della ditta Sea dei mastelli contenenti carta e cartone, ho dato mandato agli uffici di inviare una lettera di contestazione e la comunicazione della sanzione ex articolo 21 del capitolato".

Ad annunciarlo è il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, registrate le forti proteste di molti cittadini che hanno rilevato come non sia stato raccolto il rifiuto senza alcun annuncio o spiegazione.

"Un disagio inaccettabile" lo definisce il sindaco. "Così come ho protestato con la Regione per la decisione di farci conferire a Belpasso o a Bellolampo con aggravio di costi - continua -, così come ho avviato una serie di interventi contro gli incivili per l'abbandono di sacchetti di rifiuti per strada e contro lo scorretto conferimento della differenziata, allo stesso modo la ditta va richiamata alle sue responsabilità. La misura è colma".