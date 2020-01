Trump, la giovane Greta e Joker: lavori in corso per il carnevale di Sciacca

Fervono i preparativi per il carnevale 2020. Sciacca, anche quest’anno, si prepara ad un evento in grande stile. Migliaia di persone sono pronte a mettersi in fila per la consueta sfilata dei carri allegorici.

Sono diverse le associazioni, che da mesi, stanno lavorando alle realizzazioni di vere e proprie opere pronte a conquistare tutti. Quest’anno, per le vie di Sciacca, sfileranno carri con grandi nomi.

Tra i volti che “sfileranno” per il carnevale di Sciacca anche la giovane Greta Thunberg.

Gli artisti dei carri saccensi hanno infatti scelto l’attivista svedese. Non solo lei, ma anche Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d’America sarà uno dei protagonisti del carnevale di Sciacca edizione 2020.

Saranno tanti i carri in gara, per una edizione che – anche quest’anno – si preannuncia ricca di novità. Tra i carri in allestimento pronti a sfilare anche quello raffigurante il volto di Joker. Colori, ma anche arte e bellezza per una vera e propria sfilata di talenti.

Le associazioni che hanno preso parte all’evento sono, tra le altre: “La nuova isola”, “Saranno famosi”, “E ora li fermi tu”, “Nuove evoluzioni”, “Doppio Joker”.