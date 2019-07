Carola Rackete è libera, la furia di Matteo Salvini: "Indignato e schifato, non mi arrendo"

Carola Rackete è libera. L’arresto, a carico del capo missione della Ong Sea Watch, non è stato convalidato. Secondo il gip Alessandra Vella, la resistenza a pubblico ufficiale è stata scriminata dall'adempimento ad un dovere. Il giudice ha sottolineato anche che la scelta del porto di Lampedusa non è stata strumentale, ma obbligatoria perché i porti dell Libia e della Tunisia non sono stati ritenuti porti sicuri. Il giudice per le indagini preliminari, contrariamente a quanto richiesto dalla Procura di Agrigento, ha rimesso in completa libertà la trentunenne tedesca. Per questa decisione, Matteo Salvini, è andato su tutte le furie. Il ministro, non ha accettato, per nulla, le decisioni del giudice.

"Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera - ha detto Salvini in una diretta Facebook. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale. Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che in questo paese arriva il primo delinquente dall’estero e disubidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l’alt su una strada italiana chiunque è tenuto a tirare diritto e speronare un’auto della polizia. Pessimo segnale signor giudice. Se qualcuno pensa che io molli, ha sbagliato. Non mi fermerò. Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia?. Ho riletto le parole dei finanzieri, hanno rischiato di morire ammazzati. Hanno intimato l'alt, tre volte, eppure il giudice ha liberato una criminale".

"E' una sentenza politica. Si candidi signor giudice e cambierà le leggi, ma intanto le applichi senza interpretarle a vantaggio di chissà chi" - così il ministro

dell'Interno Matteo Salvini sempre in una diretta Facebook dopo la decisione del gip - .