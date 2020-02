Tutto pronto per il carnevale di Sciacca: ecco dove parcheggiare le auto

La macchina organizzativa del Carnevale 2020 a Sciacca, il primo con l'introduzione di un apposito ticket per i visitatori, è ormai lanciatissima in vista dell'evento che avrà il suo avvio domani.

Per regolare la viabilità ed evitare pericoli per la circolazione, consentendo il regolare svolgimento della kermesse, l'Amministrazione comunale e gli organi preposti hanno disposto alcuni divieti. In particolare, la fermata degli autobus di linea che svolgono servizio extraurbano sarà, dal 22 al 25 febbraio, sarà spostata dinnanzi lo stadio comunale nel quartiere della Perriera. Gli autobus da turismo provenienti dalla statale 115 potranno invece sostare gratuitamente nella via Cansalamone (tratto in prossimità della via Dante Alighieri) nell’area di Protezione civile della Perriera (sita nella strada di collegamento tra il corso Miraglia e la statale 115), nelle giornate dal 21 al 25 febbraio, dalle ore 8 sino al termine delle manifestazioni (è previsto il servizio di bus navetta a pagamento a cura della società Aeternal che rientra nell’area del Carnevale).Il Comune, sempre tramite ordinanza, ha disposto la creazione di diversi parcheggi per auto, tutti gratuiti. Uno presso l’ex galoppatoio della Perriera; in via Allende, nella via dei Platani e vie limitrofe della Perriera; in piazza La Rosa; al piazzale del molo di Ponente; in piazza San Pietro; in via Catusi; in via Modigliani; in viale delle Terme, per entrambe le corsie di marcia, nel tratto ove è presente lo spartitraffico e in via Agatocle, dinnanzi al teatro "Samona". Le auto potranno inoltre essere parcheggiate presso l'area di Protezione civile della Perriera.

Il Comune ha inoltre creato alcuni stalli di sosta specifici per i diversamente abili. Questi si trovano in piazza Don Luigi Sturzo, lungo il viale delle Terme (lato parco delle Terme), nel tratto compreso tra la via Figuli e il cancello di ingresso delle Terme nelle giornate dal 21 al 25 febbraio, dalle ore 8 a fine manifestazione.