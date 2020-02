Carnevale di Sciacca 2020, al via la distribuzione dei pass per i residenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Futuris srls, società organizzatrice del Carnevale di Sciacca 2020, comunica che da domani, martedì 18 Febbraio e fino a giovedì 20 Febbraio, all’interno dei locali dell’Ufficio Turistico del Comune di Sciacca, siti in Corso Vittorio Emanuele 80, verranno distribuiti i pass di accesso al Carnevale di Sciacca 2020 per i residenti all’interno del circuito della manifestazione.

Sarà possibile ritirare i pass nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per ritirare il pass sarà necessario presentare agli addetti presso l’ufficio carta d’identità o un documento che attesti la residenza del richiedente e/o di tutti i richiedenti del nucleo familiare.

AVRANNO DIRITTO AL PASS COLORO I QUALI HANNO LA RESIDENZA PRESSO UNA DELLE VIE/CORSI/PIAZZE PRESENTI ALL’INTERNO DEL SEGUENTE ELENCO:

Corso Vittorio Emanuele

Cortile Bono

Cortile Calvacca

Cortile Carini

Cortile Imbornone

Cortile Liguori

Cortile Puccio

Cortile V. Farina

Piazza Bevilacqua

Piazza Campidoglio

Piazza Don Minzoni (Piazza Duomo)

Piazza Farina

Piazza Friscia

Piazza Girolamo Lombardo

Piazza Mariano Rossi

Piazza Mario Amato

Piazza Matteotti

Piazzetta Gaspare Testone

Via Cappellino dal n.12 al n. 26 – dal n. 33 al n. 65

Via Cavalleggeri

Via Conzo dal n. 16 al n. 44 - dal n. 29 al n. 49

Via Di Paola dal n.2 al n. 4

Via Figuli dal n.2 al n.10

Via G. Licata dal n.285 al n. 325 - dal n.260 al n. 276

Via Garibaldi dal n.34 al n. 44 dal n. 33 al n. 43

Via Incisa dal n. 6 al 74 dal n. 1 al n. 37

Via Pietro Gerardi dal n. 2 al n. 62 - dal n. 19 al n. 39

Via Roma dal n. 32 al n. 44

Via V. Venezia dal n. 2 al n. 12 - dal n.1 al n. 11

Via Vincenzo Venezia

Viale della Vittoria dal n.1 al n.63 - dal n.2 al n. 22

Vicolo Arone

Vicolo Baccarella

Vicolo Bevilacqua

Vicolo Cappellino

Vicolo Cassar dal n.3 al n.

Vicolo Cavalleggeri

Vicolo de Stefani

Vicolo dei Marinai

Vicolo del Consolato

Vicolo Duomo

Vicolo Ficani

Vicolo Imbornone

Vicolo La Marca

Vicolo Oliveri

Vicolo Oratorio

Vicolo S. Lorenzo

Vicolo Sortino dal n.17 al n.19 - n.24

Vicolo Vetrano

NEL CASO IN CUI I SOGGETTI INTERESSATI FOSSERO IMPOSSIBILITATI A RITIRARE I PASS NEI GIORNI DI MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’, SARA’ POSSIBILE INVIARE UNA MAIL A SEGRETERIA@CARNEVALESCIACCA.IT, ALLEGANDO IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO O UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LA RESIDENZA DEL RICHIEDENTE O DEI RICHIEDENTI PER CONCORDARE L’EVENTUALE RITIRO DIFFERITO.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E’ ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 3339246256.