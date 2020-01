Carnevale 2020 a Licata, ora è corsa contro il tempo: si farà

E’ una vera e propria corsa contro il tempo per “salvare” il carnevale di Sciacca. L’edizione 2020, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, si farà. Dal Comune, però, non è stato comunicata nessuna bozza di programma.

“L'impegno a riproporre il carnevale nasce soprattutto dalla volontà di non perdere ciò che tutti insieme abbiamo creato – dice Angelo Vincenti a La Sicilia – lo facciamo per i nostri giovani, per non mandarli fuori rischiando anche la vita, lo facciamo per la città affinché con piccoli sforzi possa uscire da questo torpore devastante voluto anche da chi attraverso una tastiera scarica le proprie frustrazioni e che per questo paese non ha mai fatto nulla. Il carnevale non risolleva le sorti di Licata, ma insieme ad altri eventi fa sì che tutto possa essere affrontato con più ottimismo. Preciso che non c'è mai stata nessuna amministrazione in grado di coprire tutte le spese del carnevale, alcune sono state più sensibili, ma da sempre siamo andati avanti con sponsor e spesso mettendo mano alle nostre tasche".