Carnevale 2020, firmata l'ordinanza: niente alcol e contenitori di vetro

In vista delle manifestazioni carnascialesche, in programma dal 22 al 25 Febbraio 2020, il Sindaco, nella giornata odierna, ha emesso due ordinanze atte a disciplinare le norme di comportamento ai fini di un allegro, sicuro e sereno svolgimento di tutti gli eventi in programma.

La prima, che reca il numero 11, concerne il divieto di porre in vendita, nonchè divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico sul territorio comunale di: vendita e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche; vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine alle attività di commercio, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; introduzione e uso di spray urticanti (gasoleoresium capsicum); bombolette schiumogene a spray; mortaretti, petardi o simili; mazze, randelli e/o manganelli di plastica.

Il tutto nel periodo che decorre dalle ore 16,00 del 21 Febbraio 2020 fino al termine di tutte le manifestazioni. I divieti di cui ai punti 1 e 2 saranno in vigore su tutte le vie e i corsi interessati dalle sfilate dei gruppi e di carri allegorici dalle ore 15,00 fino al termine della manifestazione; Il divieto per i rimanenti punti, sarà in vigore su tutto il territorio comunale nei giorni interessati dalle sfilate dei gruppi e dei carri fino al termine della manifestazione.

Con l'ordinanza n° 12, invece, sono stati autorizzati i prolungamenti dell'orario di intrattenimento musicale per le manifestazio0ni inserite nel programma predisposto dall'Amministrazione comunale, come segue:

dalle ore 24,00 alle ore 01,230 del giorno 22/2/2020;

- dalle 00,00 alle ore 03,00 del giorno 26/02/2020, a condizione che vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215, superino il valore di 95 dB (A) di Leq.