Carne e pesce in cattivo stato, sequestrati 200 chili di merce: una denuncia

Era in cattivo stato di conservazione. Duecento chili di carne e pesce sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Agrigento assieme ai funzionari dell’azienda sanitaria provinciale. Il blitz è stato messo a segno in una attività commerciale della centralissima via Imera. Il controllo – effettuato nell’esercizio gestito da stranieri – ha permesso di evidenziare carenze e pessimo stato di conservazione di alcuni alimenti: carne e pesce in maniera particolare.

La merce è stata, appunto, sequestrata ed è stato avviato l’iter per la distruzione, mentre il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura. Gli agenti della polizia municipale hanno anche elevato diverse sanzioni amministrative che risultano essere, nell’esatto ammontare, ancora in corso di quantificazione.