Primo morto per Covid-19, Pace su tutte le furie: "Si organizzano 'schiticchi' e si fanno file per i 'Gratta e vinci'"

"Questa morte non dovrebbe essere vana, dovrebbe servire da monito a tutti noi riberesi. Ma mentre sto registrando questo video, le strade di Ribera, nonostante i controlli di carabinieri, vigili urbani, del corpo Forestale e della Protezione civile comunale, sono invase dai miei concittadini che sono in giro con le scuse più banali ed assurde. Mi riferiscono i gestori dei supermercati, che fanno il servizio a domicilio, che ci sono persone che fanno file interminabili per comprare 100 grammi di prosciutto o un bicarbonato. Mi vergogno quando i tabaccai mi dicono che ci sono persone, e non sono casi isolati, che fanno file estenuanti per comprare il 'Gratta e vinci'. Noi oggi non sappiamo, a Ribera, se campiamo o moriamo e ci sono persone che ci e si prendono in giro mettendo a rischio la loro salute, la mia e la vostra, per andare a comprare il 'Gratta e vinci'". Sono le parole pronunciate, su tutte le furie, dal sindaco di Ribera Carmelo Pace.

"Mi vergogno quando scopro nelle chat di ragazzi, e non solo ragazzi, che si stanno organizzando, facendola in barba a carabinieri, vigili e sindaco, uno schiticchio fra Seccagrande e Borgo Bonsignore. Mi vergogno quando sento telefonate fra giovani riberesi che si mettono in contatto per eludere il controllo dei carabinieri: 'Dov'è il posto di blocco dei carabinieri?'. Come se il problema da evitare è il posto di blocco dei carabinieri. Non siamo più consapevoli del fatto che il problema ce lo abbiamo sulle nostre strade - ha continuato Pace sempre più adirato - dove c'è la morte. Il Coronavirus è la morte! E' un problema riberese, non della Cina o solo di Bergamo. Noi abbiamo battuto anche questo record negativo: il primo deceduto, in provincia, per le complicazioni da Coronavirus è un nostro concittadino. Cos'altro deve ancora succedere per costringerci a rimanere nell'unico luogo sicuro che è la nostra abitazione? Non è vero che è soltanto un problema delle persone anziane. Se così fosse sarebbe già un problema serio. E' un problema che coinvolge tutti: muoiono giovanissimi medici, giovanissimi infermieri, giovanissimi medici, giovanissimi soccorritori. Cos'altro dobbiamo aspettare per rispettare le regole?".

"Le nuove ordinanze dicono che si può uscire solo una volta al giorno, che è 'vietato fare sport all'aperto. Troveremo il tempo, quando tornerà tutto come prima. Andrà tutto bene se si farà come stanno facendo la stragrande maggioranza di concittadini che restano a casa e che ringrazio. Andrà tutto bene se, in questi 10 giorni di ritardo che abbiamo rispetto a Bergamo, rispetto a Lodi, li sfruttiamo. Se, dal punto di vista sanitario, - ha incalzato Carmelo Pace - le autorità questi 10 giorni li utilizzano per potenziare le nostre Rianimazioni e i nostri ospedali. Ma non andrà bene se continuiamo ad uscire. Saranno giorni difficili, ma casa nostra è l'unico luogo sicuro. Non possiamo farci vincere dall'ignoranza, Ribera deve mostrarsi quale città matura. I riberesi sono persone intelligenti ed è questo il momento di dimostrarlo. E' un momento difficile, forse il più difficile dal dopoguerra ad oggi, ma dobbiamo stare uniti simbolicamente".

IL CORDOGLIO

Il primo ad esprimere cordoglio per la famiglia del concittadino deceduto è stato proprio il sindaco di Ribera. Profonda vicinanza e cordoglio sono stati espressi - alla famiglia e all’intera comunità di Ribera - dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti, dagli assessori, dl presidente del Consiglio Pasquale Montalbano e tutti i consiglieri comunali. Anche il presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, esprime “cordoglio alla famiglia dell’anziano di Ribera contagiato da Coronavirus morto all’ospedale di Enna e vicinanza alla comunità riberese per il difficile momento che sta vivendo".