Un eroe della guerra alla mafia tra gli studenti del Liceo "Empedocle"

Tra sei e otto di Italiano scritto, sette di orale, tra sette e otto in latino, sette in storia, tra sei e otto in geografia, tra cinque e otto in matematica, sette di educazione fisica nove in condotta, tra sufficiente e ottimo in religione. Questi numeri, scritti con una grafia graziosa su una pagella ingiallita dal tempo raccontano i primi tre trimestri di uno studente molto particolare: Carlo Alberto dalla Chiesa, generale, prefetto, uomo di "ferro" nella lotta al terrorismo e vittima di mafia. E' una piccola perla che esce dagli archivi del liceo classico "Empedocle " di Agrigento, che può annoverare tra i suoi studenti illustri anche Luigi Pirandello e Andrea Camilleri.

Dalla Chiesa, prima di trasferirsi altrove, frequentò il ginnasio nell'anno scolastico 1920. Poi la sua vita prese strade diverse, che lo portarono a divenire, suo malgrado, uno dei troppi martiri di mafia. Venne ucciso la sera del 3 settembre 1982 a colpi di mitra insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Per i tre omicidi sono stati condannati all'ergastolo come mandanti i vertici di Cosa Nostra, ossia i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci, ma solo nel 2002 sono stati condannati in primo grado, quali esecutori materiali dell'attentato, Vincenzo Galatolo e Antonino Madonia, entrambi all'ergastolo, Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci a 14 anni di reclusione ciascuno. La sentenza, tuttavia, individuava "ampie zone d'ombra" e "specifici interessi, all'interno delle stesse istituzioni, all'eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità del generale". Si temeva, insomma, che avrebbe potuto sferrare un colpo veramente duro al potere mafioso dei corleonesi.

La pagella è stata pubblicata sui social dalla pagina dello "Spazio Temenos" dove si terrà una giornata sulla legalità organizzata dalla Dia e che vedrà la presenza degli studenti del liceo agrigentino.