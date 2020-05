Mascherine per i ceramisti del posto, Valenti: "Un gesto importante"

La presidenza nazionale dell’Aicc, l’associazione italiana città della Ceramica, ha inviato un centinaio di mascherine in dono per i maestri ceramisti di Sciacca. Ad "accogliere" i dispositivi è stato il sindaco Francesca Valenti, vice presidente nazionale dell’associazione, che ha ricevuto il pacco.

“Ringrazio per la sensibilità l’Aicc e tutti gli organismi direttivi – dice il sindaco Francesca Valenti -. Un gesto di vicinanza alla città di Sciacca, a tutta la sua popolazione e ai rappresentanti di un’arte secolare che ne caratterizza nel mondo la sua identità. Le mascherine saranno distribuite ai ceramisti, che in questi giorni stiamo coinvolgendo per l’organizzazione della prossima edizione tutta digitale di Buongiorno Ceramica”.