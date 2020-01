Turni massacranti e carenza di personale, gli infermieri lanciano l'allarme

Turni massacranti e disagi in ospedali, gli infermieri di cardiologia alzano la voce. L’ospedale “Giovanni Paolo II” è carente di operatori socio sanitari, ma anche di ausiliari.

Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia a lanciare l’allarme è la segreteria provinciale Uil Fpl, che con il Luigi Danile si è rivolta ai vertici ell’Asp.

Secondo le ultime segnalazioni gli infermieri di Cardiologia sono costretti a turni massacranti. La causa è attribuibile alle continue assenze di personale per malattia o gravidanza.

“L'azienda chiede ogni giorno un gran numero di servizi ai dipendenti – dice Danile a La Sicilia – il numero di infermieri è già ridotto per problemi contratti da una usurante attività che non permette a molti di svolgere alcune funzioni. A lavorare a pieno regime sono in sostanza sempre gli stessi, con un incremento del carico di lavoro e dei turni”.