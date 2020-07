Carenza del personale medico, chiude il centro trasfusionale

Chiuso nelle ore pomeridiane e serali, è questa la novità del centro trasfusionale del “Barone Lombardo”. Il reparto chiude le porte dopo oltre 30anni di attività. Il provvedimento, secondo quanto reso noto dal quotidiano La Sicilia, è stato adottato dall’Asp di Agrigento. Il centro, dunque, sarà chiuso per metà. La carenza di personale medico e le difficoltà, hanno convinto l’azienda sanitaria ad un provvedimento importante.

La chiusura parziale sarà fino a settembre, ma in seguito non è esclusa una definitiva chiusura. L’ospedale “Barone Lombardo” dovrà fare a meno di un reparto più che mai fondamentale per l’intero hinterland.