Il carcere di contrada Petrusa è stato intitolato a Pasquale Di Lorenzo

E' stato intitolato al sovrintendente della polizia penitenziaria, Pasquale Di Lorenzo, ucciso dalla mafia il 13 ottobre del 1992. Da oggi in avanti, il carcere di contrada Petrusa si chiamerà casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. Alla cerimonia, nonostante la giornata piovosa, stamani, c'erano tutti. Era presente anche la vedova del sovrintendente: Angela Cillis, costantemente accompagnata da Giuseppe Di Rosa: dirigente dell'ente di assistenza del personale.

Il capo dipartimento, Santi Consoli, e la vedova hanno scoperto la targa dedicata al sovrintendente.

Di Lorenzo - quel 13 ottobre del 1992 - venne ucciso da Cosa Nostra per dare un segnale. Lo hanno ricostruito i collaboratori di giustizia. I mafiosi, all'epoca, tentavano di reagire al carcere duro e Totò Riina decise di dare un segnale preciso: ammazzare un agente di custodia in ogni struttura carceraria, provincia per provincia.

Di Lorenzo, tra i più integerrimi in servizio al carcere San Vito, venne ucciso in contrada Durrueli a Porto Empedocle. A freddarlo furono Alfonso Falzone, oggi collaboratore di giustizia, e Gerlandino Messina.

La polizia penitenziaria non dimentica i suoi eroi, né tanto meno i loro familiari. E' proprio alla vedova Angela Cillis che Santi Consoli, capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, si è rivolto più volte.