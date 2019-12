Fumo dalla caldaia del carcere, agente della Penitenziaria in ospedale

Un agente della polizia penitenziaria è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", a causa di una leggera intossicazione, dopo l'incendio della caldaia di gasolio che si è sviluppato stanotte all'esterno della casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento. Il 44enne, dopo le prime cure, è stato dimesso dal presidio ospedaliero.

Era l'una, della scorsa notte appunto, quando la fuliggine avrebbe intasato la canna fumaria e dunque il funzionamento della caldaia sarebbe stato compromesso: la combustione all'interno non sarebbe, dunque, avvenuta nella maniera corretta provocando il surriscaldamento del blocco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono arrivati in tempo per staccare l'alimentazione (gasolio ndr.), scollegare la canna fumaria, raffreddare e fare areare.