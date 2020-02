Tubercolosi al carcere "Petrusa", controlli a detenuti e agenti della Penitenziaria: 20 test positivi

Venti persone fra detenuti, personale civile e agenti della polizia Penitenziaria in servizio alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento, sono risultati positivi al test della tubercolosi. Non significa che i venti siano malati, ma occorrerà che vengano sottoposti ad ulteriori indagini diagnostiche come ad esempio una radiografia polmonare.

Al momento al carcere di contrada Petrusa, fra detenuti, agenti della polizia Penitenziaria e docenti, sono stati fatti circa 150 test. Ad essere controllati sono stati tutti coloro che sono venuti in contatto o che possano essere venuti in contatto con il detenuto malato di Tbc che è stato recluso - nella casa circondariale agrigentina - dal novembre del 2019. Ma non è finita perché, a quanto pare, almeno altri 150 test verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Intanto, a quanto pare, polizia penitenziaria di Agrigento e direttore della casa circondariale sono stati convocati - il prossimo 13 marzo - dal Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria.