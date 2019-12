Si spaccia ancora nei luoghi della movida: i carabinieri fermano pusher con 150 grammi di "roba"

Continuano senza sosta le attività di repressione dello spaccio di stupefacenti nei luoghi della "movida" da parte dei carabinieri di Agrigento. Giovedì sera gli uomini dell'Arma si sono concentrati su via Atenea e su tutti i vari vicoli scondari del "salotto cittadino" individuando un 18enne gambiano che si aggirava con fare "sospetto" tra locali e gruppi di giovani.

Il ragazzo è stato fermato e perquisito: proprio durante questi controlli, ben nascosti all'interno dei vestiti il “pusher” trasportava decine di dosi di marijuana e hashish, già pronte per la vendita, per un peso totale di 150 grammi insieme ad un coltello a serramanico e più di 300 euro in contanti, verosimilmente provento di altre cessioni di droga. Il pusher, arrestato, è stato poi portato al carcere Di Lorenzo di Agrigento.

I militari evidenziano come queste attività siano la prosecuzione dell'operazione “Piazza Pulita” già eseguita la scorsa primavera in via Vallicaldi e piazzetta Ravanusella che disarticolò una vera e propria rete dedita al traffico di droga che aveva come clienti giovani e giovanissimi. Contestualmente alla repressione del commercio d stupefacenti, comunque, il lavoro svolto dai carabinieri mira anche a "regolarizzare" le modalità di svolgimento della vita notturna in centro, sia per aumentare la sicurezza che per migliorare la vivibilità di via Atenea e dintorni per i residenti.