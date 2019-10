Droga, guida senza patente e porto di arma bianca: raffica di controlli e denunce

Due persone, entrambe 35enni, sono state denunciate in provincia di Agrigento per guida senza patente e porto di arma bianca

Durante i controlli straordinari del territorio, sono stati segnalati due giovani per uso di sostanze stupefacenti e sanzionato titolare di esercizio commerciale per violazioni amministrative. I carabinieri, per tutta la settimana, hanno vigilato su scuole, esercizi commerciali e luoghi della movida: ottanta i veicoli controllati.

A Porto Empedocle è stato denunciato un trentacinquenne, noto alle forze dell’ordine, perché, durante il controllo effettuato dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, è stato trovato alla guida della sua autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo, sprovvisto della patente, in quanto revocata. Il veicolo è stato sequestrato.

A Montallegro, i militari della Stazione hanno denunciato un altro trentacinquenne originario di Ribera perché, durante un controllo effettuato mentre lo stesso si trovava alla guida del suo scooter, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di oltre venti centimetri.

Due ventiseienni sono stati trovati in possesso di un grammo di hashish durante una perquisizione personale e veicolare.

A San Leone, infine, è scattata una sanzione amministrativa di cinquemila euro, per somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, nei confronti del titolare di uno dei cinque esercizi commerciali controllati.