Pratiche al "veleno", dipendenti e funzionari ascoltati dai carabinieri

Gli impiegati del settore Ambiente e Territorio del Comune di Canicattì sono stati sentiti dai carabinieri del locale comando. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

I militari, a quanto pare, stanno facendo le proprie valutazioni su delle tensioni consumatesi all'interno del Municipio rispetto all'interpretazione di alcune specifiche fattispecie amministrative per ad esempio il calcolo dei volumi o l'individuazione delle strutture abusive. Questioni estremamente tecniche che però avrebbero poi dei risvolti molto pratici per i cittadini che si rivolgono all'Ente e che sarebbero anche a monte di scontri interni: secondo ilquaotidiano palermitano, infatti, sarebbero in atto denunce reciproche tra colleghi.