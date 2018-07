Carabiniere libero dal servizio salva una tartaruga "Caretta Caretta"

Un appuntato dei carabinieri - in servizio al reparto Operativo di Agrigento - ha salvato ieri una tartaruga "Caretta Caretta".

Il militare dell'Arma, libero dal servizio, si era spostato con il gommone - in cerca di relax - al largo di San Leone. Si era immerso per una nuotata quando, all'improvviso, si è accorto della tartaruga che era impigliata in una rete da pesca. Non è stato semplice, ma l'appuntato dei carabinieri ha fatto di tutto ed è riuscita a liberare la testuggine. La "Caretta Caretta" è stata così caricata sul gommone e portata al porticciolo di San Leone dove, nel frattempo, erano stati chiamati ad intervenire i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè.

Alla "Caretta Caretta", i carabinieri hanno anche dato un nome: "Concordia". La tartaruga è stata poi affidata al personale del Wwf di Torre Salsa, per essere sottoposta a tutti i necessari accertamenti veterinari.