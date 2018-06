Capre girgentane diventano "esperienza" per turisti, l'idea di una coppia

Le capre girgentane diventano “esperienza” per i turisti. È la proposta di due agrigentini che hanno scelto di offrire ai loro ospiti questa originale vacanza attraverso il portale di viaggi Airbnb, che si arricchisce di un nuovo settore dedicato a proposte legate a natura, sport, arte, intrattenimento, artigianato e cibo.

Così, Valeria e Giuseppe – si legge sull’Ansa – proprietari di 120 caprette girgentane doc, preziosa razza autoctona in via d'estinzione, offrono ai loro ospiti esperienze al pascolo, poi nelle stalle per la mungitura, fino in caseificio a preparare il Tumazzo, il tradizionale formaggio primo sale stufato nel siero della ricotta.

''Per noi - racconta Valeria, antropologa, all'Ansa - tutto è cominciato otto anni fa, quando per i bambini abbiamo preso quattro caprette. Eravamo stati lontani tanti anni dalla Sicilia per studio e lavoro, ma sognavamo qualcosa che ci legasse alla nostra terra. Così da quattro le capre sono diventate 10, poi 15. E ci siamo ritrovati in un'altra vita'', sorride. ''La capra girgentana ti fermi a guardarla anche solo per la bellezza - ammette - Ma produce un terzo del latte delle altre razze e quindi è poco diffusa. Noi siamo convinti che per salvaguardarla si debba anche raccontarne la storia, conoscerla. Per questo abbiamo deciso di aprire le porte agli ospiti di Airbnb''.