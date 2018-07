"Sfruttamento del lavoro e caporalato", nel mirino sei aziende agricole

Non si ferma la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro portata avanti dalla Questura di Agrigento. Ultime di una lunga serie di controlli - fanno sapere dalla Questura - sono finite nel mirino dei poliziotti sei aziende agricole operative nel territorio agrigentino. A seguito delle attività ispettive, - come hanno divulgato ufficialmente dalla Questura di Agrigento - sono state riscontrate e sanzionate irregolarità amministrative, alcune delle quali ancora in corso di accertamento.