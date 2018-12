I Tinturia in concerto e i fuochi d'artificio, ecco come cambia la viabilità

Via Atenea diventerà off-limits a partire dalle 22. E resterà interdetta, facendo eccezione per i mezzi di polizia e di soccorso e per quelli dei residenti muniti di pass, fino a cessate esigenze: almeno fino a dopo le tre del primo gennaio. Divieto di sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, a partire dalle ore 18 e fino ad un’ora dopo la fine dei giochi pirotecnici lungo viale Europa. Strada che verrà anche chiusa alla circolazione almeno 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo dei fuochi e fino a 60 minuti dopo la fine dello show di botti. Il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha firmato le ordinanze di viabilità per garantire la massima sicurezza.

In piazza Pirandello, location che ospiterà il concerto dei Tinturia, sarà imposto il divieto di sosta a tutti i veicoli a partire dalle ore 18 e il divieto di transito scatterà alle 22.

In Questura, stamani, si terrà un tavolo tecnico durante il quale verranno condivisi i piani - predisposti dal Comune di Agrigento - sulle vie di fuga e di evacuazione, ma anche quello sanitario che comporterà il presidio dei soccorritori, con apposite ambulanze medicalizzate e posti medici, in determinati punti.