Capodanno all'insegna dei botti, 3 persone in ospedale: per 2 gravi ferite alle mani

Due feriti a Licata e uno a Palma di Montechiaro. Anche quest'anno, per festeggiare con i botti la notte di San Silvestro, tre agrigentini - tutti maggiorenni - sono finiti in ospedale: al "San Giacomo d'Altopasso" di Licata. Nessuno è, per fortuna, in pericolo di vita. I due feriti di Licata sono stati ricoverati: avrebbero riportato lesioni e bruciature alle mani abbastanza serie. La prognosi è, comunque, inferiore ai 40 giorni. La persona rimasta ferita a Palma di Montechiaro è stata, invece, dopo i controlli medici e le necessarie medicazioni, dimessa.

Almeno una decina i giovani, ma non soltanto, che sono finiti al pronto soccorso a causa dei troppi brindisi. Tutti gli spettacoli, organizzati nelle piazze Agrigentine per festeggiare il passaggio dal 2018 al 2019, si sono svolti regolarmente: senza alcun problema di ordine pubblico. A presidiare le location dove si sono svolti gli eventi ci hanno pensato le forze dell'ordine che, in nessun caso, sono dovuti intervenire. Il segnale, inequivocabile, che gli appelli lanciati e il sistema di sicurezza hanno funzionato alla perfezione.

Tripudio di presenze in piazza Pirandello, ad Agrigento, dove i "Tinturia" hanno dato vita - fra musica e le esilaranti battute di Lello Analfino - ad uno show che ha coinvolto tutti i presenti. Un vero e proprio concerto attrazione che ha richiamato anche molti giovani residenti nell'hinterland.

Giovani della provincia che, ancora una volta, hanno scelto - all'insegna della prudenza - di spostarsi verso il capoluogo o comunque verso le località dove vivere il veglione di fine anno con degli autobus. In questo modo, i gruppi hanno potuto divertirsi in tutta serenità, senza rischiare multe o, peggio ancora, incidenti stradali al momento del rientro a casa. Di fatto, i giovanissimi dell'Agrigentino sembrano aver ormai preso consapevolezza del fatto che occorre essere prudenti e che la prudenza aiuta a vivere a pieno il divertimento.