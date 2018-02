Addio ad "Agrigento 2020", il sindaco Firetto:"Fiero del lavoro svolto, cambiamo mentalità"

Sfuma il sogno di “Agrigento 2020”. La città non ha conquistato la nomina tanto attesa di capitale della cultura. Il sindaco Firetto volato a Roma, ci sperava.

Con lui l’intera città ed anche lo staff che ha lavorato gomito a gomito con il primo cittadino. La Valle e le tante bellezze non sono bastate, ma Firetto è ugualmente soddisfatto.

“Che Parma sia dal punto di vista economico superiore a noi lo sapevamo già – ha detto il sindaco in conferenza stampa - . Ci si è soffermati non sulle iniziative culturali, noi in tutto ne abbiamo realizzato 78, più di tutti. L’aspetto che a me serve come compito in classe è il pensare a base culturale. Questo deve riguardare tutta la città. Sono compiti in classe per tutti noi. Agrigento è già capitale della cultura, tra le dieci era l’unica ad avere un sito Unesco. Come tutte le città aveva le buche, ma questo c’entra poco. Tutti i quotidiani nazionali hanno titolato ‘La spunta Parma rispetto ad Agrigento’, questo testa a testa a noi deve farci riflettere, vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo già capitale della cultura, non c’è città che può dire che nel 2017 ha cresciuto i suoi flussi turistici con una percentuale importante come la nostra”.