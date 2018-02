Caos randagi, D'Orsi incontra le associazioni animaliste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ieri, presso la sede dell'Ars, ha avuto luogo la prima riunione operativa contro il problema "randagismo".

Incontro assolutamente proficuo in funzione della possibilità di sviscerare un così delicato e complesso tema.

Abbiamo ascoltato le istanze del territorio, prestando particolare attenzione alle proposte delle associazioni animaliste che hanno il polso reale della situazione in Sicilia e nel territorio, persone che hanno una parte sensibile e programmatica sulla questione e che si prestano giornalmente per la tutela dei diritti degli animali.

Nel contempo abbiamo recepito anche le istanze di un Medico Veterinario, la dott.ssa Perla Letro, che ha messo la sua esperienza professionale a disposizione della medesima causa, di porre un argine al dilagare dell'annoso problema.

Voglio ringraziare per la la presenza e la gentile disponibilità: Alfonsa Maria Dominici per l'associazione "Itaca di Argo", Anna Maria Friscia per l'associazione A.N.T.A. di Sciacca insieme a Giovanna Scaduto e Tiziana Ciancimino. Laura Samaritano per OIPA Agrigento, Olga Mangiapane per l'associazione "Una zampa per amica", e Sandro Fanara per l'associazione Animalista Aronne Onlus.

Un ringraziamento particolare va al mio amico e "compagno di banco" Giovanni Giacobbe Giacobbe per l'impegno assunto nei confronti della Sicilia e dei Siciliani.