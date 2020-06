Wine tasting, una cantina agrigentina "sperimenta" la degustazione online

La degustazione del vino? Adesso si fa anche online. E' questa l'idea di una cantina dell'Agrigentino. Il Coronavirus ha ridisegnato le abitudini di tutti, anche dei sollemier e wine blogger. Le cantine siciliane diventano social e coinvolgono wine lover da tutto il mondo, avvicinando, grazie alla tecnologia, clienti e appassionati. A fare da capolino in un progetto nuovo è la cantina "Di Giovanna". L'esperimento ha coinvolto 15 sommelier e wine blogger che hanno realizzato, con l’ausilio di uno smartphone o una telecamera, una serie di video in cui si raccontano e si degustano le nuove annate dell’azienda vitivinicola.

La cantina di Sambuca di Sicilia e Contessa Entellina sorge all’interno della riserva Naturale protetta di Monte Genuardo. In assenza di fiere ed eventi di settore, annullati a causa dell'emergenza Covid-19, è stato necessario reinventarsi, con l’obiettivo di continuare a coinvolgere gli amanti del vino. I contributi – delle vere e proprie video degustazioni – sono arrivati da Stati Uniti, Australia, Olanda, Francia e da varie regioni d’Italia e vedono come protagoniste sette nuove annate dell’azienda, ovvero i vini della linea “Vurria”, “Helios”, “Camurria Orange” e l’olio extravergine "Gerbino".

"Il progetto che prende il nome di ‘Somm On Di Giovanna’ nasce in primavera, nel periodo di lockdown, con l’obiettivo di riunire virtualmente i wine lover – spiega Gunther Di Giovanna, titolare della cantina insieme al fratello Klaus – Il primo video, che è il trailer del progetto, è già stato diffuso sui nostri social lo scorso 15 giugno e racconta in pochi minuti un lavoro ricco e ben articolato che coinvolge i professionisti del vino”.