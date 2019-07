Via ai cantieri di servizio, serviranno per pulire la città e realizzare alcuni lavori

Partiti in tutta la città i "cantieri servizio": serviranno ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con più di un centinaio di persone chiamate al lavoro.

Saranno infatti impegnate impegnate per tre mesi 129 persone: quaranta si occuperanno di scerbatura dei cigli stradali e, in particolare, venti in centro città e venti nelle periferie; altri venti, invece, attueranno piccole riparazioni negli immobili comunali, comprese le scuole; altri ancora opereranno per la derattizzazione e il randagismo e a supporto di altri servizi. In particolare la città sarà interessata da servizi di pulitura di caditoie e cunette stradali e di scerbatura nel centro urbano e nelle periferie; servizi di derattizzazione del territorio comunale e degli edifici di pertinenza comunale; diverse unità saranno impegnate come custodi, o in attività di supporto al servizio di lotta al randagismo e al servizio di manutenzione del verde pubblico nelle ville comunali, nelle aiuole, negli spazi pubblici, oltreché a interventi di decoro urbano, piccole riparazioni e manutenzione degli immobili comunali e delle isole ecologiche. I portatori di handicap saranno destinati a servizio di supporto dell'attività degli uscieri negli uffici comunali. I soggetti beneficiari percepiranno da un minimo di 453 euro a un massimo di 1223 euro.

I primi interventi sono partiti da San Leone.