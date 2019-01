Cantieri fermi sulle statali per Palermo e Caltanissetta, Firetto convoca i sindaci

“E’ indispensabile riportare alla normalità i percorsi e la mobilità di oltre 300 mila persone che, quotidianamente, risentono di continue interruzioni ormai non più tollerabili”. E’ lanciando questo l’allarme – l’ennesimo, a dire il vero, - che il sindaco di Agrigento Lillo Firetto convoca, per il 19 gennaio, tutti i colleghi del circondario. “Occorre intervenire con forza sul perdurare dell’insopportabile isolamento in cui versano le province di Agrigento e Caltanissetta, assieme ai Comuni di riferimento, - ha spiegato Firetto - in relazione alla necessità di assicurare il rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle statali 189, la Agrigento-Palermo, e 640: la Agrigento-Caltanissetta”. Ad essere convocati “per un confronto preliminare – ha scritto il capo dell’amministrazione della città dei Templi - per porre con fermezza la necessità di un rapido e risolutivo intervento sul tema” sono stati i sindaci di Aragona: Giuseppe Pendolino, di Cammarata: Vincenzo Giambrone, di Canicattì: Ettore Di Ventura, di Comitini: Nino Contino, di Favara: Anna Alba, di Grotte: Alfonso Provvidenza, di Porto Empedocle: Ida Carmina, di Racalmuto: Emilio Messana e di San Giovanni Gemini: Carmelo Panepinto. Ma anche i sindaci di Campofranco, Lercara Friddi, Mussomeli, San Cataldo e di Caltanissetta.

Il “faccia a faccia” è stato già fissato per le 10,30 di sabato a palazzo dei Giganti “affinché ciascuno di noi possa concorrere – ha concluso l’invito Lillo Firetto – con la propria azione a scongiurare il perdurare dell’isolamento grave in cui il nostro territorio rischia di sprofondare”. Già a metà dello scorso dicembre, Firetto aveva lanciato lo stesso allarme e s’era ripromesso di convocare tutti gli altri colleghi sindaci. Pochi giorni dopo, al Comune di Agrigento, arrivò l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone.