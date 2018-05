Stanziati 70 milioni per i cantieri di lavoro, fondi anche ad Agrigento

La Regione Siciliana ha stanziato circa 70 milioni di euro per i cantieri di servizio e di lavoro ed il Comune di Agrigento rientra tra i beneficiari di tale finanziamento.

"A riguardo - sottolinea il consigliere comunale Pietro Vitellaro - è giusto comunicare che l’assessore alle Politiche sociali Riolo ci ha confermato che gli uffici stanno predisponendo il bando per la selezione delle persone da utilizzare nei cantieri dei servizi. Tale azione consentirà di dare ossigeno a tante famiglie che vivono in uno stato di povertà nel nostro territorio ed allo stesso tempo si avrà la possibilità di integrare e migliorare la qualità di servizi come la piccola manutenzione stradale, lo spazzamento o il decoro".

"Siamo perfettamente consapevoli che nella nostra città è necessaria una vasta azione di carattere socio-assistenziale e per tali ragioni attenzioniamo e partecipiamo con grande forza ad ogni opportunità che ci si presenta. Per noi questo è molto importante", conclude Vitellaro.