Cantieri Cmc, l'allarme dell'assessore Falcone: "Soldi subito o si rischia lo stop"

“La Caltanissetta-Agrigento e la Agrigento-Palermo rischiano ancora una volta la paralisi”. A lanciare un nuovo grido d’allarme è l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, oggi in missione a Roma per incontrare i vertici Anas.

Le imprese – secondo quanto emerge - sono ritornate nei cantieri di Cmc ma l’erogazione di 10 milioni di euro per pagare i lavori, pattuita dall'azienda, dall'Anas e dagli affidatari strategici con la mediazione del Governo Musumeci, non è ancora avvenuta.

Per tutta la giornata di ieri, l’assessore Falcone ha seguito l’evolversi della situazione con tutta una serie di telefonate con i dirigenti di Cmc, i commissari e le ditte affidatarie “per sbloccare un’impasse – commenta l’assessore - che purtroppo, nonostante le rassicurazioni, non trova soluzione”.Falcone è a Roma con l’intento di sbloccare l'erogazione di questa prima tranches di fondi e consentire così che i lavori possano regolarmente continuare. “Sembra di essere al gioco dell’oca – dichiara Falcone – e dobbiamo porre fine a una situazione in cui, per ogni passo avanti, se ne fanno due indietro e uno di lato".